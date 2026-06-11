九州産交バスは「熊本空港リムジンバスなどの運賃を8月1日から値上げする」と発表しました 。 【写真を見る】熊本空港リムジンバス主要区間1200円→1400円に値上げへ燃料費等の高騰を受け＜運賃表掲載＞ 熊本市内中心部ー阿蘇くまもと空港200円引き上げに 今回の運賃改定は、熊本空港を発着する区間が対象です。 「熊本駅前」や「熊本桜町バスターミナル」「通町筋」といった熊本市内中心部と「阿蘇くまもと空