おととし、北海道江別市の公園で男子大学生に集団で暴行し、死亡させたなどの罪に問われている男女3人の裁判員裁判で、検察側は暴行を助長したとされる男に懲役20年を求刑しました。【映像】SNSに投稿された川村被告と八木原被告の動画川村葉音被告と瀧澤海裕被告ら3人は、おととし10月、八木原亜麻被告など別の男女3人と共謀し、大学生の長谷知哉さんを暴行して死亡させ、現金やカードなどを奪ったとして強盗致死などの罪に問