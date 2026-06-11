女優の山村紅葉（65）が11日、都内で小説家デビュー作「祇園の秘密血のすり替え」（双葉社）の出版記念取材会を行った。京都の花街と歌舞伎界を舞台に、由緒ある家に生まれた人間が背負う宿命と選択、そこに交錯する人間の欲望と葛藤を描く本格サスペンス。書籍を手にした山村は「店頭に並ぶと思うと、うれしい気持ちでいっぱい」と万感の表情を浮かべた。母で「ミステリーの女王」と称された作家の故山村美紗さんが亡くな