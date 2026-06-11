衆議院の議員定数削減をめぐり、自民党の部会は、与野党による協議で結論が出ない場合、比例のみで45議席を削減する法案を了承しました。【映像】自民党政治制度改革本部 加藤本部長のコメント自民党政治制度改革本部 加藤勝信本部長「次の任期満了選挙においては、確実に、定数削減を含む選挙制度についての結論をとったその措置で実施をするということが必要だと」条文案では、まずは法律の施行から1年以内に与野党の協議会