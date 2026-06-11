衆参両院の正副議長と与野党各党・各会派の代表者が10日、「立法府の総意」として皇族数の確保に向けた具体策をとりまとめたことについて、宮内庁長官は、天皇陛下に報告したことを定例の記者会見で明らかにしました。宮内庁の黒田武一郎長官は、11日午後2時に行われた定例会見で、10日に「立法府の総意」として皇族数の確保に向けた具体策がとりまとめられたことについて、「議論を積み重ねられた結果、このたび総意をとりまとめ