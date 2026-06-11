乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「DefTech（デフテック）」のMicro（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。押収した大麻の没収も命じた。同日、DefTechの公式サイトで所属事務所との契約終了が発表され、Microも自身のインスタグラムで謝罪した。公式サイトでは「Micro契約