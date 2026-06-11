アメリカの宇宙開発企業「スペースX」のIPO＝新規株式公開がいよいよ12日に行われます。【映像】スペースXのロケットが発射される様子過去最大規模のこのIPOには、公募の4倍近くの購入希望が集まっていることが分かりました。「スペースX」は、12日、ナスダック市場に上場する予定です。「スペースX」はIPOで750億ドル＝およそ12兆円の調達を目指していますが、すでに2500億ドル＝およそ40兆円を超える申し込みが集まった