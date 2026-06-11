昨年12月に米映画「スタンド・バイ・ミー」（1986年）などで知られるロブ・ライナー監督と妻で写真家のミシェルさんを殺害した容疑で起訴された息子のニック・ライナー容疑者（32）が、裁判費用を捻出するために両親が遺した信託財産から150万ドルの分配を求めてロサンゼルスの裁判所に申し立てを行ったことが分かった。米FOXニュースなどによると、資金を管理する受託者が法的根拠なく払い出しを拒否したためだといい、刑事弁護費