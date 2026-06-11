【女子旅プレス＝2026/06/11】長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」に、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観を基にした体験型アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」が2026年8月27日（木）に開業する。【写真】ハウステンボスに「今際の国のアリス」常設アトラクション登場◆極限のスリルを味わう「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」同アトラクションは