ドル円は狭いレンジでもみ合い＝東京為替概況 ドル円は狭いレンジでのもみあいが続いた。中東情勢を警戒したドル高などに160.50円前後で朝の取引をスタート。もみ合いを経て、米中央軍が対イラン攻撃をいったん終了と報じられたことでドル売りとなり、160.43円を付ける展開となった。昼前には160.50円台に戻すと、午後はもみ合いが続く展開。ロンドン勢が本格参加する時間帯に入ってドル高がやや強まり、160.59円