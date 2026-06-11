【これからの見通し】中東関連の材料に逐一反応も方向性出ず、きょうはＥＣＢと米ＰＰＩ 東京市場では、中東情勢をにらんで原油相場が振幅。ドル円もそれに反応して下に往って来いとなっている。しかし、ここまでのドル円レンジは160.43から160.56までにとどまっており、中東関連ニュースに対する感応度は鈍い。その他の市場を見ると、日経平均は中東情勢緊迫化と緩和期待の交錯で、売り先行も値を戻している。米10年債