大手クレジットカードブランドのVisaが2026年6月10日、ChatGPTの開発元であるOpenAIとの戦略的提携を発表しました。この提携によりVisaの決済システムがOpenAIのエージェントシステムに統合され、OpenAI全体でシームレスかつ信頼性の高い決済が実現するとされています。Visa Partners with OpenAI to Power the Next Generation of AI Commercehttps://www.businesswire.com/news/home/20260610422687/en/Visa-Partners-with-OpenA