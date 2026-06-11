パイオニアは、5月14日に発表したカロッツェリア新製品を一堂に展示し、デモカーなどでサウンドを体験できる「2026夏 カロッツェリア新商品体験会」を、6月12日～13日に東京・秋葉原のベルサール秋葉原で開催する。入場無料、事前予約不要だが、デモカー試聴体験の一部車両は事前の試聴予約を受け付けている。 開催時間は12日が17時30分～20時、13日が11時～18時。会場はベルサール