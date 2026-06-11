元ＨＫＴ４８で女優・タレントの山下エミリーが１１日、元サッカー日本代表でＪ１・長崎ＭＦの岩崎悠人と結婚したことを自身のＳＮＳで報告した。山下はインスタグラムに「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、岩崎との２ショットをアップ。続けて「いつも温かく応援し、支えてくださっている皆さまへこのようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております。