◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）オリックス・石川亮捕手が、今季から新設された「慶弔休暇特例措置」によって出場選手登録を抹消された。若月、森友と同じ９５年生まれの石川は５月２２日に初めて出場選手登録され、ここまで２試合に出場していた。代替選手として、高卒３年目の堀柊那捕手が登録された。