この時期ならではのキラキラの紫陽花ゼリー、きれいですよね。今日はクックパッドから材料4つで作れる紫陽花ゼリーをご紹介します。どれも使う材料や工程が手軽なので、お子さんと一緒にチャレンジしやすいレシピばかりです。 ▼ ブルーベリージャムできれいな紫に ブルーベリージャムを紫陽花にみたてたゼリーです。ブルーベリージャムを使うことで、紫色の花びらのようにきれいなゼリー作ることができます。 ▼ ハーブティー