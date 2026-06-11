ラグビー・リーグワンで初優勝を果たした神戸は10日、神戸市内のクラブハウスで総括記者会見を開いた。レギュラーシーズンを1位で終え、プレーオフ決勝は東京ベイとの激闘を制して頂点に立った。今季限りで退団するニュージーランド代表No・8アーディ・サベアと同代表CTBアントン・レイナートブラウンが会見の第2部に出席し、日本での日々を振り返った。サベア「神戸、日本という土地で素晴らしい人に恵まれて、素晴らしい時