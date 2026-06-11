2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！ 〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』のフォトコールと取材会が行われ、古田新太さん、宮野真守さん、神山智洋さん（WEST.）が登場しました。【写真を見る】【WEST. 神山智洋】すっかり仲良しの「マモちゃん」にベタ褒めされる「本物ってこういう人のこと」いよいよ12日に開幕ということで、宮野さんは、?楽しみで仕方ない?と、興奮が抑えら