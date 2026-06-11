東京証券取引所11日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。中東情勢の悪化を懸念した売り注文が先行したものの、その後は割安感が出た銘柄が買い戻され、平均株価はプラスに転じた。終値は前日比38円00銭高の6万4217円27銭。東証株価指数（TOPIX）は17.25ポイント安の3830.35。出来高は約24億1485万株だった。