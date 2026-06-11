神奈川県相模原市の現場です。JRの最寄り駅から徒歩10分ほどの場所で、周囲は木や草が生い茂っていて、その中に橋があり、その下で女子高校生は見つかりました。捜査関係者によりますと、きょう午前2時ごろ、橋の下で座間市に住む17歳の高校3年の女子生徒が倒れているのが見つかりました。女子生徒は病院に運ばれる際、意識はなかったということで、その後、死亡が確認されました。近隣住民「朝6時ぐらいにここに出勤してきたら、