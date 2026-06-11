お笑いタレントの横澤夏子（35）が10日放送のJ-WAVE「Sanrio SMILEY SMILE」（月〜木曜後9・30）に出演。婚活パーティーで夫を選んだ決め手を明かした。この日はタレントの菊地亜美と登場。2人は同じ年で、ママ友として知られている。独身時代は婚活パーティーに参加していることを公言していた横澤。「めちゃくちゃ婚活パーティー行ってたの。100回ぐらい行った。劇場終わりとかイヤリングつけながら“お疲れ様でしたー！”