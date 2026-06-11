11日未明、神奈川県相模原市の河川敷で、前日の夜から行方不明になっていた17歳の女子高校生の遺体が見つかりました。警察は知人の19歳の少年が事情を知っているとみて、殺人の疑いも視野に事情を聞いています。遺体で発見される前、座間警察署の署員が女子高校生の行方を捜していたということです。捜査関係者によりますと、11日午前2時すぎ、神奈川県相模原市南区の相模川近くにある橋の下で、17歳の女子高校生の遺体が見つかり