女優の山村紅葉（65）が11日、都内で小説家デビュー作「祇園の秘密血のすり替え」（17日発売、双葉社刊）発売記念取材会に登壇した。母は“ミステリーの女王”と称された山村美紗氏。“サスペンスの女王”として知られる山村が、母が筆を置いた65歳という節目の年齢で小説家デビューを飾る。記念すべき1作目は、京都の花街と歌舞伎界という2つの伝統文化に「家」「血」「才能」を巡る人間ドラマ。「一気に書き下ろしてかなりの分