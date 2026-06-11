6月12日（金）の『徹子の部屋』に、サラ・ブライトマンが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』など数多くの名曲で世界を魅了し続けるサラ・ブライトマン。2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの坂本花織選手が彼女の楽曲を使用し、銀メダルを獲得したことでも話題となった。13歳で舞台デビューし、50年以上のキャリアを持つサラ・ブライトマンは、3オクターブを超え