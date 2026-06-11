無印良品では、カフェインを気にせずコーヒーらしい香りや味わいを気軽に楽しめる「カフェインレスコーヒー」を展開しています。2026年6月11日から7月9日までの期間、店外と店頭でお得なイベントを開催。関東エリアで行われるイベントをまとめました。カフェインレスコーヒーを様々な形で店外イベント6月11日から21日まで、カフェインレスコーヒーにアイスクリームを添えた限定アレンジドリンクが味わえるキッチンカーイベント「無