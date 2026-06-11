6月11日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、ロイ・ラナ氏と2026－27シーズンのヘッドコーチ契約を新規に締結したことを発表した。 イギリス出身で現在57歳のラナ氏は、ヨーク大学を卒業後、イースタン コマース カレッジ インスティテユートやライアソン大学で長年にわたりヘッドコーチを歴任した。2006年から2019年にかけてはカナダ代表でアンダーカテゴリ}