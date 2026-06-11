6月11日、熊本ヴォルターズは山本翔太と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。なお契約期間は2年間で、2027－28シーズンまでの複数年契約となる。 26歳の山本は山形県出身で、188センチ85キロのシューティングガード。2022－23シーズンに熊本でプロデビューを果たすと、昨シーズンまで3年間連続でB2公式戦全60試合出場を記録した。在