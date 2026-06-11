１１日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発。期近物から期先物へのロールオーバーに絡んだ取引が中心で、朝安後に切り返したあとは小幅な値動きで推移した。 米中央軍は日本時間１１日早朝、イラン国内の複数の標的に追加の攻撃を開始。これを受けてイラン軍の最高統合司令部はホルムズ海峡を閉鎖すると発表し、原油高がインフレの上振れを招くとの見方から債券先物は売り優勢でスタートした