ギグワークスがこの日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、売上高を２２０億円から２３０億円（前期比３．３％増）へ、営業利益を２億４０００万円から４億円（同２６．７倍）へ、純利益を１０００万円から５０００万円（同８１．６％減）へ上方修正した。 ＩＴに精通した登録ギグワーカーが活躍する主力のオンデマンドエコノミー事業や、ＩＴエンジニアによるシステム開発を基