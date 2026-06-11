コンビニ店内で騒ぎを起こし、「平和の少女像」にキスをするなど韓国国内で犯した数々のトラブルにより法廷に立ったアメリカ人ユーチューバーのジョニー・ソマリ（本名：ラムジー・カリド・イスマエル）が、裁判所に寛大な処分を求めた。【画像】ソマリ、旭日旗掲げ「独島ではなく竹島」と叫ぶ6月11日、法曹界によると、検察はソウル西部地裁・刑事控訴1部（パン・ジョンウ部長判事）の審理で開かれたソマリの業務妨害および軽犯罪