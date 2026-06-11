株式会社ビクセンは、受注を停止していたスマート天体望遠鏡「Seestar S30 Pro」について、6月12日（金）から受注を再開すると発表した。安定供給の目途が立ったという。 「Seestar S30 Pro」は、スマートフォンなどと接続して手軽に天体撮影を楽しめるスマート天体望遠鏡。カメラが自動で天体を認識し、撮影から画像処理までを行うため、初心者でも天体の姿を楽しめるという。無料の専用アプリで操作できる