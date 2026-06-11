サンワサプライは、薄型Bluetoothマウスシリーズに新色2モデルを追加し、販売を開始した。「400-MABT178DGY（ダークグレー）」「400-MABT178LB（ライトブルー）」の2色で、かわいいながらも大人っぽい印象。これまでのラインアップに加えて、幅広いユーザーの好みに応えるカラーになっている。価格は、どちらも2280円。●約62gの軽量ボディーでフラット形状「400-MABT178」シリーズは、丸みのあるやさしいフォルムと、スモーキ