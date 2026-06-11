2026年６月10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地のナッシュビル。この日はナッシュビルSCのトレーニングセンターでの初練習日だった。MLSのなかでもトップクラスの施設で、その場に立って周囲を見渡すと、スケールの大きさに圧倒された。「いよいよここからチームは“戦闘モード”に突入するのか」。そんなことを考えながらメディア受付付近に向かうと、見覚えのある“大きな車体”が姿を見せた。「まさか、日本から運ん