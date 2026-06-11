【写真＆動画】“空中演技”を披露する宮舘涼太／ディズニー・オン・アイスの見どころを伝える宮舘涼太／宮舘涼太が投稿したディズニー・オン・アイス関連ショット 他 ディズニー・スタジオの公式YouTubeチャンネルで、『ディズニー・オン・アイス』のスペシャルサポーターを務める宮舘涼太（Snow Man）が、同ショーの見どころのひとつである空中演技に挑戦する動画が公開され、注目