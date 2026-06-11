【写真】スキズ・フィリックス、リムレスメガネ姿でブルーのフェラーリの運転席に（2～4枚目）／リラックスムードの最新自撮りショット Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が自身のInstagramを更新。鮮やかなブルーのフェラーリに乗った姿を公開し、ファンの注目を集めている。 ■スキズ・フィリックスとブルーのフェラーリ、絵になる2ショット フィリッ