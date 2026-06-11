11日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前日清算値比4ポイント高の726ポイントで取引を終えた。出来高は3122枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値722.99ポイントに対しては3.01ポイント高。 株探ニュース