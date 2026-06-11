11日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比9ポイント高の1789.5ポイントで取引を終えた。出来高は62枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1779.59ポイントに対しては9.91ポイント高。 株探ニュース