シルバーライフ [東証Ｓ] が6月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比17.4％増の9.1億円に伸び、通期計画の11.7億円に対する進捗率は78.3％に達したものの、5年平均の82.6％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の経常利益は前年同期比8.1％増の2.5億円に伸びる計算にな