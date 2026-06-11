巴工業 [東証Ｐ] が6月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比1.8％増の37.9億円となり、通期計画の60億円に対する進捗率は63.2％となり、5年平均の60.9％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比31.7％増の22億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月