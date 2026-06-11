新都ホールディングス [東証Ｓ] が6月11日大引け後(16:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常損益は6400万円の黒字(前年同期は9700万円の赤字)に浮上し、通期計画の7億1500万円に対する進捗率は9.0％となった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.7％→0.4％に改善した。 株探ニュース