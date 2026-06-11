スリー・ディー・マトリックス [東証Ｇ] が6月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期の連結経常損益は39.7億円の黒字(前の期は24.8億円の赤字)に浮上したが、27年4月期の同利益は前期比58.7％減の16.4億円に大きく落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常損益は12.2億円の黒字(前年同期は11億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-29.3％→17.7％に急改善した。