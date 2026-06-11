トーエル [東証Ｓ] が6月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比8.4％増の24.5億円に伸びたが、27年4月期は前期比13.2％減の21.3億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比47.8％増の8.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.9％→10.1％に改善した。 株探ニュース