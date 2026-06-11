日本最大級のサッカー情報総合サイト「サッカーキング」によると、サッカー日本代表としてワールドカップ（W杯）に3度出場した本田圭佑（39）はこのほど、12日（日本時間）に開幕するW杯北中米大会に臨む日本代表の優勝の可能性について「10％以下ですよね。6％〜7％…5％とかじゃないですかね」と冷静に話した。その上で「でも不可能はないので。極めて厳しい戦いになる試合を前回の大会を通して（ドイツとスペインに勝利を）もの