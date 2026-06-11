元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。11日、所属事務所のガッツエンタープライズがオリコンニュースの取材に答えた。NHKアーカイブスは同日、公式Xを更新。ガッツさんを追悼して同局の出演作を紹介した。【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしま