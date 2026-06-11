ボートレース福岡のG3「オールレディース・LOVEFM福岡なでしこカップ」が12日、開幕する。4月15日に当地で行われたトークショーから2カ月。長嶋万記（45＝静岡）が宣言通りに元気な姿で博多に戻ってきた。5月5〜10日のまるがめG2レディースオールスターで戦列に復帰。予選突破はならなかったものの、左膝内側半月板を手術した影響が感じられなかったのは何よりの収穫だった。「レースを走っていても痛くなかった。それが