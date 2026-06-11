元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。元プロボクサーで、タレント、俳優としてマルチに活躍し、昭和期を代表する人気タレントとしてお茶の間に愛された一方で、少年時代は貧困にあえぎ不良少年だった過去を持つ。ガッツさんはスポニチ本紙の連載「我が道」で、本紙にその半生を打ち明けていた。三度笠に合羽姿でリングイン。ユニークな出で立ちとは裏腹に、強力な左