ガッツ石松さんが、肺炎のため６月２日に都内病院にて亡くなったことが分かりました。７６歳でした。【写真を見る】【 訃報 】ガッツ石松さん死去７６歳所属事務所が発表（全文）所属事務所によりますと、葬儀については、すでに近親者のみで執り行われたということです。お別れの会などについては、現時点では未定だということです。発表文の最後には、「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸い