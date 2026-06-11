攻撃で激しく損壊した貯水タンクとされる画像をイランのメディアが公開した/Mehr（CNN）イランの半国営通信社は、当局がミサイル攻撃によって破壊されたとする飲料水貯水施設の写真を掲載した。同じく掲載した弾薬の破片の画像については、複数の専門家がCNNに対し、米国製爆弾のものと思われるとの見解を示した。CNNは画像に写る弾薬が実際にその現場で発見されたものであることを独自に確認できていない。画像は半国営メヘル通信