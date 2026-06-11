第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の千葉大会の組み合わせ抽選会が11日、千葉市内で行われた。昨夏代表で2年連続の甲子園を目指す市船橋はBシードで初戦となる2回戦で千葉南―茂原の勝者と対戦する。千葉県から2年連続以上連続で夏の甲子園出場となれば16〜18年の木更津総合以来となるが、岡山歩睦主将は「昨年は先輩たちに連れて行ってもらった。今年は自分たちの代でみんなを連れて行きたい」と抱負。春