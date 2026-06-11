アメリカ軍は10日、イランに対し自衛のため追加の攻撃を行ったと発表しました。イラン側もホルムズ海峡を封鎖するなどと発表していて緊張が高まっています。アメリカ中央軍は10日、イラン国内の防空施設や通信システムなど複数の標的に向け、自衛のための追加の攻撃を行ったと発表しました。「イランが続ける不当な攻撃への対応だ」としています。これに先立ち、トランプ大統領はアメリカ軍のヘリコプターが8日、イランに撃墜され